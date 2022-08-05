"رونالد ريغان" تبتعد عن تايوان

أعلن البروفيسور من أكاديمية الدفاع الوطني، مين سيانزين، أنه بعد إعلان الصين عن إجراء مناورات عسكرية بالقرب من تايوان ابتعدت حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" عن الجزيرة .

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وقال البروفسيور في بث التلفزيون المركزي الصيني: "ابتعدت حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" التي كانت ترافق بيلوسي، في الليل، لمدة عدة مئات من الكيلومترات".

وأفادت صحيفة "South China Morning Post" الصينية في يوليو الماضي بأن مجموعة من حاملات الطائرات الأمريكية برئاسة حاملة الطائرة "رونالد ريغان" توجهت إلى تايوان في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى هذه الجزيرة.

وانطلقت المناورات الصينية الواسعة النطاق بالذخيرة الحية حول تايوان رسميا أمس الخميس.

المصدر: نوفوستي