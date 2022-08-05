الجيش التايواني: طائرات وسفن حربية صينية عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان

أعلن الجيش التايواني أن طائرات وسفنا حربية صينية عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان، مؤكدا أن المناورات التي تجريها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "استفزازية للغاية".

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان اليوم الجمعة: "اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا، أجرت عدة مجموعات من الطائرات والسفن الحربية الصينية مناورات حول مضيق تايوان وعبرت الخط الأوسط للمضيق".

وأضافت أن "هذه المناورات العسكرية الصينية، سواء كانت إطلاق صواريخ بالستية، أو عبورا متعمدا للخط الأوسط للمضيق، هي عمل استفزازي للغاية".

و"الخط الأوسط" هو حدود غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.

ومن النادر أن تعبر طائرات وسفن حربية الخط الأوسط، على الرغم من التوغلات الصينية التي أصبحت تتكرر منذ إعلان بكين في 2020 أن الحدود غير الرسمية لم تعد موجودة.

وعبور الخط الأوسط مسألة حساسة لأن مضيق تايوان ضيق ولا يتجاوز عرضه 130 كيلومترا (81 ميلا) في أضيق نقطة فيه، وتزيد عمليات التوغل من مخاطر وقوع حوادث عسكرية.

المصدر: أ ف ب