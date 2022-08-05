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"مجموعة دينية متطرفة" تعتدي على سفارة أذربيجان في لندن

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علم أذربيجان
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أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن سفارتها في العاصمة البريطانية لندن تعرضت إلى اعتداء من قبل "مجموعة دينية متطرفة".

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وذكر بيان صادر عن الوزارة، أمس الخميس، أن مجموعة من الأشخاص دخلوا مبنى السفارة الأذربيجانية في لندن وقاموا بعمل تخريبي وعلقوا الأعلام الدينية على شرفة المبنى ورددوا شعارات متطرفة.

وأضاف البيان أن الشرطة البريطانية تدخلت وأخرجت أفراد المجموعة من المبنى وأوقفتهم، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات بين موظفي السفارة.

وأوضح البيان أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا حول الحادث، وسيتم تقديم معلومات للسفارة حول نتائج التحقيق.

المصدر: الأناضول

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