كندا تعلن استعدادها لتدريب 10 آلاف جندي أوكراني في بريطانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أن بلادها تخطط لتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني على أراضي بريطانيا.

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وذكرت أناند في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوتاوا، أمس الخميس، أن الجيش الكندي سيرسل 225 مدربا من قواته إلى بريطانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين.

وأضافت أن أول دفعة من المدربين سيتوجهون إلى بريطانيا في 12 أغسطس الحالي، مشيرة إلى مشاركة مدربين من بريطانيا وهولندا ونيوزيلندا في تدريب العسكريين الأوكرانيين.

وأوضحت أناند أن الجيش الكندي درب أكثر من 33 ألف جندي أوكراني في إطار برنامج "UNIFER" الذي دخل حيز التنفيذ بين البلدين في عام 2015.

وأشارت إلى أن البرنامج توقف مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مبينة أن البرنامج استؤنف مع تدريب كندا عسكريين أوكرانيين في بريطانيا.

وأضافت أن التدريبات تشمل نقل الأسلحة واستخدامها، والإسعافات الأولية في ميدان المعركة، والمهارات الفردية اللازمة للقتال في الخطوط الأمامية.

وفي 10 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول الدفعة الأولى من الجنود الأوكرانيين الجدد إلى أراضيها لتلقي التدريب القتالي.

وأوضحت الوزارة البريطانية في بيان أن هذه الدفعة تأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج يهدف إلى تدريب قرابة 10 آلاف جندي أوكراني، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويعد هذا البرنامج جزءا من حزمة دعم أوسع قدمتها بريطانيا لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) تشمل أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ وغيرها من المعدات.

المصدر: الأناضول