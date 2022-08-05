إصابة 4 أشخاص إثر صاعقة ضربت منطقة البيت الأبيض
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قالت خدمة الإسعاف والإطفاء بواشنطن إن أربعة أشخاص أصيبوا، وهم في حالة حرجة، إثر تعرضهم لصاعقة ضربت منطقة البيت الأبيض في وسط العاصمة الأمريكية.
وقالت الخدمة عبر صفحتها على تويتر: "صاعقة في لافاييت بارك، شمال غرب، ضربت منطقة البيت الأبيض وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وجميعهم في حالة حرجة".
🚨VIDEO: Lightning strike at White House pic.twitter.com/eZ74VHIKNR— Breaking News (@NewsJunkieBreak) August 5, 2022
⚡️⚡️ 4 people critically injured after lightning strike near White House ⚡️⚡️https://t.co/Uy58BSApUf— Alex (@aroseblush) August 5, 2022
المصدر: نوفوستي