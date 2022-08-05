إصابة 4 أشخاص إثر صاعقة ضربت منطقة البيت الأبيض

قالت خدمة الإسعاف والإطفاء بواشنطن إن أربعة أشخاص أصيبوا، وهم في حالة حرجة، إثر تعرضهم لصاعقة ضربت منطقة البيت الأبيض في وسط العاصمة الأمريكية.

وقالت الخدمة عبر صفحتها على تويتر: "صاعقة في لافاييت بارك، شمال غرب، ضربت منطقة البيت الأبيض وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وجميعهم في حالة حرجة".

🚨VIDEO: Lightning strike at White House pic.twitter.com/eZ74VHIKNR — Breaking News (@NewsJunkieBreak) August 5, 2022

⚡️⚡️ 4 people critically injured after lightning strike near White House ⚡️⚡️https://t.co/Uy58BSApUf — Alex (@aroseblush) August 5, 2022

المصدر: نوفوستي