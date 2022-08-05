تايلاند.. حريق هائل يلتهم 13 شخصا في ملهى ليلي (فيديو)

قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون جراء حريق في ملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية في شرق تايلاند.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسعف من جمعية ساوانغ روجاناثماساتان قوله إن الكارثة وقعت عند الساعة الأولى فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي في منطقة ساتاهيب.

وأضاف المصدر أن احتواء الحريق تم نحو الساعة 4 صباحا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته فرق الإنقاذ المبنى مشتعلا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه.

من جانبه قال عقيد الشرطة، فوتيبونغ سومجاي، إنه لا يوجد بين الضحايا مواطنون أجانب.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي