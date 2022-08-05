روسيا قدمت 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها سلمت ما يقرب من 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس منذ بدء المهمة الإنسانية.

وجاء في بيان الوزارة: "منذ بدء المهمة الإنسانية، تم تسليم حوالي 60.000 طن من البضائع الإنسانية إلى دونباس.. ومنذ 30 يوليو الماضي سلمت وزارة الطوارئ أكثر من 1600 طن من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومناطق في أوكرانيا، وتشمل الأدوية والأغذية والمستلزمات الضرورية".

كما تواصل وحدات وزارة الطوارئ عمليات إزالة الألغام. إذ يتم الكشف عن الأجسام المتفجرة والألغام المزروعة من خلال فحص المناطق المحررة بالأجهزة المختصة، "منذ بداية العمل تم تطهير مساحة 458 هكتارا، وتم اكتشاف وتبطيل أكثر من 51 الف لغم ومادة متفجرة".

كما تساعد فرق الإنقاذ في وحدات الطوارئ في تقديم المساعدة اللازمة لاستعادة البنية التحتية:"حتى الآن، تم مسح منطقة تبلغ مساحتها حوالي 179 ألف متر مربع وإزالة أكثر من 181 ألف متر مكعب من مخلفات البناء".

المصدر: نوفوستي