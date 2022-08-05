رئيس الوزراء الياباني تعليقا على الصواريخ الصينية: مشكلة خطرة تؤثر في أمننا القومي وسلامة مواطنينا

قال رئيس الوزراء الياباني الجمعة فوميو كيشيدا إن إطلاق الصين صواريخ بالستية خلال مناورات عسكرية حول تايوان "مشكلة خطرة تؤثر في أمننا القومي وسلامة مواطنينا".

وندد كيشيدا في تصريحات بعد لقائه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بإطلاق الصين للصواريخ.

وتقول اليابان إن خمسة صواريخ سقطت في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي في وقت سابق إن بلاده "تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية".

ووصلت الخميس رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى اليابان.

وبدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان، الخميس، في أكبر مناورات يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة، وذلك ردا على زيارة بيلوسي الى جزيرة تايوان.

المصدر: أ ف ب