كيربي: الوقت آخذ في النفاد للتوصل إلى اتفاق مع إيران

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الوقت آخذ في النفاد للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى الصفقة النووية الموقعة في 2015.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "حتى اللحظة المفاوضات انتهت تقريبا. وسمعتم الرئيس (جو بايدن) قال إننا لن ننتظر للأبد حتى توافق إيران على الصفقة التي تم عرضها عليها".

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وتابع قائلا إن على إيران قبول العرض الأمريكي، مضيفا أن "الوقت على ما يبدو آخذ في النفاد في ما يخص إمكانية التوصل إلى الاتفاق".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف قد صرحت بأن إيران كانت تحاول "إدراج مواضيع أخرى" على المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي، لكن واشنطن لا تعتزم مناقشة ذلك.

وتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي قد توجه إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران.

المصدر: تاس