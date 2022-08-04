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مركز التنسيق في اسطنبول يوافق على إبحار 3 سفن جديدة بالحبوب الأوكرانية

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مركز التنسيق في اسطنبول يوافق على إبحار 3 سفن جديدة بالحبوب الأوكرانية
Legion-Media Rick Mave / SOPA Images/Sipa USA
ميناء أوديسا (صورة من الأرشيف)
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وافق مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالحبوب ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك الأوكرانيين يوم 5 أغسطس.

وأشار المركز في بيان له، يوم الخميس، إلى أن السفن ستنقل 58 ألف طن من الذرة، ستخرج من أوكرانيا عبر الممر الآمن المتفق عليه في إطار "صفقة الحبوب" التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأوضح المركز أن السفن ستغادر الميناءين في الصباح، وستخضع للتفتيش بعد دخولها لمياه تركيا.

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ووافق المركز كذلك على توجه سفينة "Fulmar S" من تركيا إلى تشيرنوكورسك الأوكرانية بشرط خضوعها للتفتيش، لتكون هذه أول سفينة تتجه من إسطنبول إلى ميناء أوكراني في إطار الصفقة المذكورة.

وكانت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية قد وصلت إسطنبول، حيث قام أفراد مركز التنسيق بتفتيشها قبل أن تواصل رحلتها.

المصدر: تاس

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