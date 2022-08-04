سلطات نبراسكا الأمريكية تعثر على أربع جثث في منزلين محترقين

عثرت السلطات الأمريكية الخميس، على أربعة قتلى في منزلين محترقين داخل مجمع صغير في شمال شرق ولاية نبراسكا.

وقال جون بولدوك، مأمور ولاية نبراسكا خلال مؤتمر صحفي، أن رجلا شوهد وهو يقود سيارته مغادرا مقاطعة لوريل، قبل العثور على الجثث، وأن المحققين يرغبون في أخذ أقواله.

وأضاف بولدوك أن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغ صباح الخميس، بشأن انفجار وحريق في أحد المنازل، حيث عثروا على جثة شخص بداخله.

وبعد وقت قصير، تم استدعاء رجال الإطفاء لمنزل اخر محترق، حيث تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص بداخله.

ولم تنشر السلطات أسماء القتلى أو تذكر كيف ماتوا، لكنها قالت إن الشهود أفادوا برؤية رجل يغادر مقاطعة لوريل في سيارة فضية اللون.

وتقع مقاطعة لوريل على بعد حوالي 161 كيلومترا شمال غرب أوماها.

المصدر: واشنطن بوست