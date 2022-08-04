واشنطن تعلن استعدادها لإجراء حوار مع موسكو حول مستقبل الحد من التسلح

أعلن الممثل الأمريكي الخاص لمنع انتشار الأسلحة النووية آدم شينمان أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الحوار مع روسيا بشأن تشكيل نظام مستقبلي للحد من التسلح.

وعبر شينمان خلال حديثه في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عن استعداد واشنطن لاستئناف الحوار مع روسيا حول تشكيل نظام مستقبلي للحد من التسلح "إذا كانت روسيا مستعدة للعمل بحسن نية".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026.

المصدر: تاس