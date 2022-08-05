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القوات الأمريكية تتهم طيارا بهجوم استهدف قاعدة لها في سوريا

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القوات الأمريكية تتهم طيارا بهجوم استهدف قاعدة لها في سوريا
Legion-Media
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وجهت القوات الجوية الأمريكية تهما جنائية لطيار على خلفية انفجار أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في قاعدة شرق سوريا في أبريل الماضي.

ويواجه السارجنت ديفيد ديزاوان المحتجز لدى القوات الجوية منذ يونيو، عدة تهم جنائية، منها التقصير في الواجب وتدمير ممتلكات للجيش وتهديد الغير بتهور، والاعتداء عليهم، في الهجوم الذي اصيب فيه أربعة جنود.

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وكان الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الإصابات ناجمة عن المدفعية أو عن شكل آخر من أشكال النيران غير المباشرة.

إلا أن وزارة الدفاع (البنتاغون) أعلنت في وقت لاحق أن هجوم 7 أبريل تم تنفيذه من خلال "وضع متعمد لعبوات ناسفة" من جانب فرد أو أفراد في منطقة تخزين الذخيرة ومنشأة الاستحمام في القاعدة، المعروفة باسم القرية الخضراء.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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