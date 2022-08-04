تراس تتعهد بعدم زيارة تايوان إذا أصبحت رئيسة لوزراء بريطانيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنها لن تزور تايوان إذا أصبحت رئيسة وزراء البلاد.

وقالت تراس خلال مناظرة قبل الانتخابات ردا على سؤال مقدمة تلفزيونية عما إذا كانت ستزور تايوان إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا، قالت: "لا، لن أفعل".

وزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي تايبيه مساء الثلاثاء الماضي، واجتمعت صباح الأربعاء الماضي مع رئيس أركان تايوان، تساي إنغ ون. وهذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997.

المصدر: نوفوستي