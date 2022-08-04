وسائل إعلام: مقدونيا الشمالية تنقل سرا طائرات هجومية من طراز سو-25 إلى أوكرانيا

كشف موقع "إم كيه دي" الإخباري عن قيام سلطات مقدونيا الشمالية بنقل أربع طائرات هجومية من طراز سو-25 إلى أوكرانيا، دون الكشف عن معلومات النقل.

ووفقا للموقع، حصلت سكوبيه على طائرات سو-25 اس من أوكرانيا أثناء الصراع مع الانفصاليين الألبان من جيش التحرير الوطني عام 2001. ولم تحلق الطائرات منذ عام 2004 وكانت معدة للبيع.

وذكر التقرير أنه: "وفقا لحزب ليفيتسا، أفاد ضباط الجيش في يونيو أن طائرات سو-25 اس يتم فحصها وإصلاحها في مطار عسكري. ووفقا لهذه المعلومات، كان المهندسون العسكريون الأوكرانيون يقومون بعمليات الإصلاح، مما يشير إلى وجود خطط لتسليمها إلى أوكرانيا من أجل استخدامها، والأمر الذي يدعو للقلق الإضافي هو أن رموز كتيبة آزوف النازية تظهر على زي الضالعين في إصلاح الطائرات".

وبناء على طلب رسمي من الصحفيين، لم تؤكد وزارة دفاع مقدونيا الشمالية أو تنفي المعلومات المتعلقة بنقل طائرات هجومية إلى كييف. وذكرت وزارة الدفاع على الموقع أن "التفاصيل الدقيقة لهذه القرارات ومحتواها ومبرراتها سيتم كشفها وستعلن على الملأ. حتى الآن، لم تنتهك القرارات التي تم اتخاذها للاستعداد القتالي لجيشنا".

وأشارت وزارة دفاع مقدونيا الشمالية في نهاية يوليو، إلى أن سلطات البلاد سلمت لأوكرانيا دبابات من الجيل الثالث من طراز T-72، والتي كان من المخطط التخلص منها. وتم حل كتيبة الدبابات الوحيدة في مقدونيا الشمالية بعد نقل المركبات وفقا لاتفاق مع الولايات المتحدة، ووصلت بدلا من ذلك مركبات مدرعة. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كان لدى سكوبيه 31 دبابة من طراز T-72، تلقتها من روسيا أثناء النزاع المسلح مع الانفصاليين الألبان عام 2001.

المصدر: نوفوستي