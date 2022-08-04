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اختبار كوفيد إيجابي لبايدن لليوم السادس على التوالي

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اختبار كوفيد إيجابي لبايدن لليوم السادس على التوالي
AP Susan Walsh, File
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أعلن الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اختبار فيروس كورونا للرئيس أظهر نتيجة إيجابية لليوم السادس على التوالي، لكن حالة بايدن "جيدة جدا".

وقال الطبيب في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الخميس، إن "الرئيس بحالة جيدة جدا اليوم. ولا يزال لديه سعال أحيانا، لكن حالته تتحسن".

وأضاف أن مؤشرات النبض والضغط الدموي والتنفس ومستوى الأوكسجين لدى بايدن عند المستويات الطبيعية، ورئتيه "نظيفتان".

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وسيبقى بايدن تحت العزل المنزلي في البيت الأبيض حتى صدور نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا لديه.

يذكر أن بايدن دخل الحجر الصحي على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفي-19 لديه في 21 يوليو الماضي، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد السبت الماضي.

المصدر: RT+وكالات

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