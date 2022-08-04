الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على الرئيس الأوكراني الأسبق

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش ونجله ألكسندر، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه قرر فرض إجراءات تقييدية ضد شخصين إضافيين ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا للبيان، قرر المجلس: "إضافة رئيس أوكرانيا السابق الموالي لروسيا فيكتور فيدوروفيتش يانوكوفيتش ونجله ألكسندر فيكتوروفيتش يانوكوفيتش، إلى قائمة الأفراد والمنظمات والهيئات التي تطبق ضدها تدابير تقييدية لدورها في تقويض وحدة أراضي أو تهديد، سيادة واستقلال أوكرانيا، والاستقرار وأمن الدولة. وكذلك، ألكسندر فيكتوروفيتش يانوكوفيتش بسبب إجراءه صفقات مع الجماعات الانفصالية في دونباس بأوكرانيا".

وفي وقت سابق عام 2019، فاز يانوكوفيتش بدعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي قرر تجميد أصوله ونجله ألكسندر، وفي مارس 2021، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على رئيس أوكرانيا السابق.

المصدر: تاس