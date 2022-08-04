الدفاع الروسية: تسجيل أربع انتهاكات للهدنة في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام في قره باغ سجلت أربعة انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "سُجلت أربع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل القوات الأذربيجانية في المنطقة التي تخضع لمسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية في منطقتي ساريبابا وجبال بوزدوخ، وكذلك في منطقة ماردكيرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقتل اثنان وجرح أربعة عشر من ممثلي التشكيلات المسلحة في قره باغ ".

وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية وبالتعاون مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني سوت الوضع بعد الحوادث. ولم تحدث انتهاكات لخط التماس بين الطرفين.

المصدر: نوفوستي