بايدن: نستخدم كل الوسائل الممكنة لإعادة غراينر وويلان إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تستخدم "كل الوسائل الممكنة" لإعادة بريتني غرينر وبول ويلان إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وقال بايدن: "حُكم اليوم على المواطنة الأمريكية بريتني غرينر بالسجن، وكان هذا تذكيرا آخر بما يعرفه العالم سابقا: روسيا تحتجز بريتني ظلما. هذا غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تتمكن من التواجد مع زوجتها وعائلتها وأصدقائها وزملائها في الفريق. ستواصل إدارتي العمل بلا كلل وتستخدم كل الوسائل الممكنة لإيصال بريتني وبول ويلان إلى المنزل بأمان وسلامة في أقرب وقت ممكن ".

أصدرت محكمة منطقة خيمكي بضاحية موسكو، حما بالسجن لمدة 9.5 سنوات على غرينير، بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: تاس