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وسائل إعلام: زوجة بايدن قلقة على حالته الصحية

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وسائل إعلام: زوجة بايدن قلقة على حالته الصحية
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعربت جيل زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقها بشأن حالة زوجها، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب فيروس "كورونا" والعملية الروسية في أوكرانيا وغيرها من التحديات الكبيرة التي تواجه واشنطن

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مقربة من السيدة الأولى أن "جيل بايدن تشعر بعمق بما عليه أن يمر به".

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وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بايدن تتأثر أيضا بتقييماته السياسية المنخفضة، وانتقاد المعارضين لسنه ومرضه المستمر.

وقالت أنيتا ماكبرايد، رئيسة الأركان السابقة لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، لشبكة "سي أن أن": "العبء العاطفي الذي تتحمله السيدة الأولى على صحة الرئيس بايدن في ظل الظروف العادية هو بالفعل ضخم. والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنظر إلى الاهتمام العام المستمر بصحته وقدرته على أداء واجباته".

المصدر: نوفوستي

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