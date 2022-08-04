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الكرملين يعلق على رغبة زيلينسكي في لقاء الرئيس الصيني

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الكرملين يعلق على رغبة زيلينسكي في لقاء الرئيس الصيني
Sputnik
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا إن هذه "عملية طبيعية".

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه عملية طبيعية. بالطبع هو يعبر عن موقفه ونحن ننقل موقفنا".

وعندما سُئل عما إذا كان يخشى "أن يتم إعادة تجنيد أصدقائنا"، أجاب بيسكوف بالنفي. وقال مبتسما: "لا، إنه من الغباء أن نخاف".

وقال زيلينسكي في وقت سابق إنه يريد التحدث "بشكل مباشر" مع الرئيس الصيني حول الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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