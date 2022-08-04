الكرملين يعلق على رغبة زيلينسكي في لقاء الرئيس الصيني

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا إن هذه "عملية طبيعية".

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه عملية طبيعية. بالطبع هو يعبر عن موقفه ونحن ننقل موقفنا".

وعندما سُئل عما إذا كان يخشى "أن يتم إعادة تجنيد أصدقائنا"، أجاب بيسكوف بالنفي. وقال مبتسما: "لا، إنه من الغباء أن نخاف".

وقال زيلينسكي في وقت سابق إنه يريد التحدث "بشكل مباشر" مع الرئيس الصيني حول الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي