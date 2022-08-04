الحرس الروسي يقضى على 24 مشغلا لطائرات مسيرة أوكرانية في لوغانسك

ضبط الحرس الروسي ودمر في جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 من مشغلي المركبات الجوية المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية.

ووفق الخدمة الصحفية للحرس الروسي، "عند إجراء عمليات استطلاع إلكترونية، حدد الحرس الروسي 24 من مشغلي المركبات الجوية المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي دمرت بنيران المدفعية".

وأشارت الإدارة إلى أنه على مدار ثلاثة أيام في جمهورية لوغانسك الشعبية، اكتشف جنود من الحرس الروسي نظامي صواريخ "جافلين" مضادة للدبابات و17 قاذفة قنابل يدوية، بما في ذلك قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات مصنوعة في السويد و46 سلاحا صغيرا وأسلحة صيدا، وأكثر من 500 قذيفة ولغم، و140 قنبلة يدوية، و70 طلقة قاذفة قنابل يدوية، وأكثر من 3 آلاف ذخيرة للأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى جهاز تصوير حراري من طراز PARD-TA32.

المصدر: تاس