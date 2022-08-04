صرح رئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية، الفريق إيغور كيريلوف، بأن إحدى الشركات الأمريكية شاركت في تجارب لدراسة حمى الخنازير الإفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية.

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جاء ذلك خلال إفادة صحفية نشرتها وزارة الدفاع في موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث أكد كيريلوف على أن إحدى الشركات التابعة لشركة American Labyrinth Global Health الأمريكية، وهي شركة Labyrinth Ukraine شاركت في مشروعي "UP-9" و"UP-10"، حيث تمت دراسة حمى الخنازير الإفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، بينما ثبت أن هذه الشركة هي شركة تابعة للشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسوها هم موظفون سابقون في Metabiota، وهي الشركة المقاول الرئيسي لـ "البنتاغون" في مجال الأنشطة البيولوجية العسكرية.

كما حدد كيريلوف أنه كجزء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية للحد من التهديدات البيولوجية، قامت American Labyrinth Global Health، من بين أمور أخرى، بدراسة فيروسات كورونا وفيروس جدري القردة.

المصدر: نوفوستي