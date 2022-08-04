يجهزون لهجمات على تجمعات دينية.. التلفزيون الإيراني ينشر فيديو لعناصر "داعش" الذين تم اعتقالهم مؤخرا

اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 10 أشخاص، قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا بصدد التجهيز لهجمات إرهابية على تجمعات دينية في البلاد.

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن "الإرهابيين كانوا يعتزمون تنفيذ عدة عمليات إرهابية في صفوف المشاركين في مراسم العزاء الحسيني".

ويتزامن الإعلان مع استعداد الشيعة حول العالم لإحياء مراسم ذكرى "عاشوراء"، التي تصادف يوم الاثنين المقبل.

ولم يسبق لتنظيم الدولة أن شن هجمات على تجمعات دينية داخل إيران، بينما نفذ عشرات الهجمات على تجمعات مماثلة في العراق وأفغانستان وباكستان والكويت، ودول أخرى تضم مسلمين من الطائفة الشيعية.

المصدر: فارس