"طالبان" تهدد الإدارة الأمريكية

هددت حركة "طالبان" الأفغانية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تكرار الهجمات على أراضي أفغانستان، قائلة إن "مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة".

وقالت "طالبان" في بيان: "في الثاني من شهر محرم 1444 هـ، نفذت غارة جوية على منزل سكني في كابل، وبعد الغارة بيومين خرج الرئيس الأمريكي مدعيا استهداف الدكتور ایمن‌ الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في هذه الغارة الجوية"، معتبرة أن "قيام أمريكا بغزو حمانا والاعتداء على أراضي أفغانستان إنما يعتبر ظلما وانتهكا لجميع المبادئ والمواثيق الدولية".

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لكن إمارة #أفغانستان الإسلامية ليس لديها أية معلومات عن مجيء أيمن الظواهري وإقامته هنا.

وقد وجهت قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية الأجهزة الأمنية والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في القضية.

كما لم يتوجه من أرض أفغانستان أي خطر أو تهديد لأحد بما في ذلك أمريكا، والإمارة — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 4, 2022

وهددت بأنه "في حالة تكرار مثل هذه الحوادث، وانتهاك أراضي أفغانستان، فإن مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة".

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في حالة تكرار مثل هذه الحوادث، وانتهاك أراضي أفغانستان، فإن مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة.



إمارة أفغانستان الإسلامية 1444/1/6 هـ ق 1401/5/13 هـ ش- 2022/8/4 م — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 4, 2022

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم 2 أغسطس الحالي، مقتل الظواهري يوم السبت الماضي بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: RT