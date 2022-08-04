الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث عن رأيه بالناتو قبل انضمام بلاده للحلف

أفصح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن رؤيته السابقة لحلف شمال الأطلسي " الناتو" ومسألة انضمام بلاده، النرويج، في السابق، لهذا الحلف .

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المعسكر الصيفي لجناح الشباب لحزب العمال النرويجي بجزيرة أوتويا النرويجية: "في سبعينيات القرن الماضي، اعتقدت أن النرويج يجب أن تغادر الناتو في أقرب وقت ممكن. ثم غنينا: النرويج، النرويج، لمغادرة الناتو!"

وأوضح أنه في وقت لاحق، في الثمانينيات، غير رأيه، لكنه أضاف أنه "لم يكن ينوي" قيادة الحلف.

وأكد ستولتنبرغ أنه يريد التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإحصاءات من أجل "أن يصبح يوما ما رئيسا للبنك المركزي في النرويج".

في مطلع عام 2022، وافق البرلمان النرويجي على تعيينه في هذا المنصب (رئيسا للبنك المركزي)، ولكن نظرا للوضع حول أوكرانيا، تم تمديد صلاحياته كأمين عام لحلف الناتو.

المصدر: تاس