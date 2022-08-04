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الصين.. اعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية طعن في دار حضانة

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الصين.. اعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية طعن في دار حضانة
AFP
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ألقت الشرطة في جنوب الصين القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما يشتبه في ارتكابه هجوما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في دار حضانة بمقاطعة جيانغشي.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على، ليو شياوهوي، الساعة 10:50 مساء يوم الأربعاء، بعد حوالي 12 ساعة من تنفيذه الهجوم والفرار.

ولكن صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية ذكرت أن الهجوم أسفر عن سقوط  ضحية واحدة على الأقل، وهي طفلة، ويعتقد أن المهاجم كان مسلحا بسكين.

المصدر: "نيويورك بوست"

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