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طالبان تعلق على وجود الظواهري على أراضيها.. هل كانت تعرف مكانه؟

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طالبان تعلق على وجود الظواهري على أراضيها.. هل كانت تعرف مكانه؟
AFP
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أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الخميس، أنه ليس لديها معلومات عن وجود زعيم تنظيم القاعدة، الذي قتل بغارة جوية أمريكية في كابل، ايمن الظواهري، في أفغانستان.

وقالت "طالبان" في بيان إن "قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية أصدرت تعليماتها لأجهزة المخابرات بإجراء تحقيق شامل وجاد في الحادث".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم 2 أغسطس الحالي، مقتل الظواهري يوم السبت الماضي بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقد دانت الحكومة الأفغانية التابعة لحركة "طالبان" الغارة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا صريحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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