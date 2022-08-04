مسؤول في البيت الأبيض تعليقا على قرار أوبك+: لا يهمنا عدد البراميل

أوضح عاموس هوشستين، كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة، تأثير قرار منظمة أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف، بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وقال هوشستين، ردا على سؤال لجيم سيوتو، مذيع برنامج CNN Newsroom، عما إذا كان لهذه الخطوة تأثير كبير: "حسنا، لا.. قرار منظمة أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف بمقدار 100 ألف برميل يوميا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار بالنسبة للأمريكيين".

لكن عاموس هوشستين قال، يوم الأربعاء، إن أوبك+ "تحركت خطوة في الاتجاه الصحيح"، وأضاف: "لا ينصب تركيزنا الرئيسي على عدد البراميل، بل ينصب تركيزنا الرئيسي على خفض الأسعار، هذا ما يقوله لنا الرئيس (بايدن)، وسنواصل العمل على خفضه".

وردا على سؤال عما إذا كان بايدن يشعر بخيبة أمل لأن الزيادة التي أقرتها أوبك+ لم تكن أكبر، رفض هوشستين التعليق.

وقال: "ما نركز عليه هو إبقاء الأسعار منخفضة، أردنا أن نرى بعض الزيادات في الإنتاج قبل أن نعلن عن الرحلة، لقد رأينا ذلك، زيادة كبيرة في شهري يوليو وأغسطس، هذه زيادة أصغر، لكنها زيادة مع ذلك، لكنني أعتقد أننا نركز أكثر على المحصلة النهائية، وهذا يقلل من سعر النفط في السوق".

وأشار إلى أن يوم الأربعاء، هو اليوم الـ50 على التوالي من انخفاض أسعار البنزين، مشيرا إلى أن المتوسط الآن أقل من 4 دولارات للغالون "لمعظم الأمريكيين".

وذكر: "هذا رائع للغاية ويتبع بعض الخطوات التي اتخذناها لمحاولة تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والبنزين، وخفض هذه الأسعار، ويجب أن أخبرك، أن الرئيس لا يشعر وكأنه في حالة هبوط كافي، لذلك سنواصل العمل ".

المصدر: سي إن إن