تعرض فريق RT للقصف الأوكراني وسط مدينة دونيتسك

عاش فريق RT لحظات خطرة أثناء قصف القوات الأوكرانية لوسط مدينة دونيتسك، الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال موفدنا خالد الجبوري إن جميع أفراد فريق القناة بخير، ولم يصب أحد بأذى باستثناء جرح طفيف أصاب يده أثناء تصوير مشاهد القصف العنيف الذي طال وسط المدينة تزامنا مع مراسم تشييع جثة العقيد، أولغا كاتشورا، التي قضت أمس بنيران أوكرانية.

وأفاد مراسلنا بمقتل 6 وإصابة 30 آخرين بجروح بالقرب من فندق دونباس بالاس ومسرح الدراما وسط مدينة دونيتسك، حيث كان من المقرر أن تبدأ مراسم تشييع العقيد كاتشورا.

المصدر: RT