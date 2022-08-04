الكشف عن رد ماسك على دعوى "تويتر" بحلول يوم الجمعة

أعلن قاض أمريكي أن رد الملياردير، إيلون ماسك، على الدعوى القضائية التي رفعها ضده موقع "تويتر" بشأن محاولته التراجع عن صفقة شراء الموقع، سيعلن بحلول مساء غد الجمعة على أبعد تقدير.

وأراد محامو ماسك تقديم نسخة عامة من ردهم والمطالبات المضادة في محكمة ديلاوير، لكن محاميي "تويتر" اشتكوا من أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الملفات المختومة الخاصة بماسك وربما تنقيحها، قائلين إنها تشير "على نطاق واسع" إلى معلومات وبيانات "تويتر" الداخلية المعطاة إلى ماسك.

وعقدت المستشارة، كاثالين سانت جود ماكورميك، مؤتمرا يوم الأربعاء قبل الاتفاق مع "تويتر"، وأمرت بأن يتم تسجيل الملفات العامة بحلول الساعة 5 مساء الجمعة، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم هذا الوقت، اعتمادا على الوقت الذي يكمل فيه محامو "تويتر" مراجعتهم للوثائق.

وجادل محامو "تويتر" بأن قواعد المحكمة تتطلب انقضاء خمسة أيام عمل قبل إصدار نسخة عامة من ملف ماسك.

المصدر: "الإندبندنت"