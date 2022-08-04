اتفاق أمريكي وكوري جنوبي لدعم الجهود لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية

قال رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين-بيو، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنهما اتفقا على دعم جهود سيئول وواشنطن لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وقال كيم جين-بيو الذي قرأ بيانا صحفيا مشتركا عقب اجتماعه مع بيلوسي: "أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع الخطير الذي يتصاعد فيه مستوى التهديد من كوريا الشمالية.. بناء على الردع القوي والموسع ضد كوريا الشمالية الذي يدركه شعبنا، نتفق على دعم جهود الحكومتين لنزع السلاح النووي وتحقيق السلام من خلال التعاون الدولي والحوارات الدبلوماسية".

وأكد كيم وبيلوسي سعيهما لتوسيع العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى كيفية توسع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليشمل مجالات مثل الأمن الدفاعي والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقال كيم إنه "من أجل دعم هذه العلاقات بشكل أفضل، اتفق الجانبان على النظر في اعتماد قرار بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقامة التحالف بين البلدين".

ووصفت بيلوسي الأمن والاقتصاد والحكم بأنها "الركائز الثلاث" لزيارة وفد الكونغرس، مؤكدة أن العلاقة بين سيئول وواشنطن في هذه المجالات "قوية للغاية وأن البلدين يتعلمان من بعضهما البعض".

وقالت: "هذا أمر خاص بالنسبة لنا لأن العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ذات خصوصية بالنسبة لنا"، مشيرة إلى الكيفية التي نشأت بها العلاقة التي بدأت من الضرورة الملحة والأمن منذ سنوات عديدة وأصبحت "أكثر الصداقات حميمية".

المصدر: "يونهاب"