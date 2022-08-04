باشينيان: الوضع حول قره باغ متوتر للغاية

وصف رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، الوضع الراهن حول إقليم ناغورني قره باغ بأنه صعب ومتوتر للغاية.

وقال في جلسة الحكومة الأرمنية، اليوم الخميس، إن الأعمال القتالية النشيطة في قره باغ لا تجرى، غير أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في الإقليم تثير أسئلة عديدة حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وأضاف أنه يتوقع أن تمنع قوات حفظ السلام الروسية أي محاولات لانتهاك خط التماس (فصل القوات) في هذا الإقليم، مضيفا أن العسكريين الأرمنيين لا يخدمون في أراضي الإقليم.

كما اتهم أذربيجان بمحاولة إفشال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية حول قره باغ الموقعة بموسكو بتاريخ 9 نوفمبر عام 2020.

المصدر: تاس