تراس تواجه انتقادات بسبب حفل "Fizz with Liz"

تواجه ليز تراس، المرشحة لمنصب رئاسة حزب المحافظين البريطاني، انتقادات بعد الكشف أنها أنفقت آلاف الجنيهات على حفل عشاء لنواب الحزب خلال الفترة التي سبقت محاولتها خلافة بوريس جونسون.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن حوالي عشرة نواب محافظين، حضروا حفل عشاء شمبانيا يسمى "Fizz with Liz"، استضافته وزيرة الخارجية ليز تراس في نادي 5 Hertford Street العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم دفع تكاليف هذا الحدث من قبل مالك النادي المليونير روبن بيرلي.

وعندما سألت "الإندبندنت" لماذا لم تعلن تراس عن العشاء الذي تقدر تكلفته بـ3 آلاف جنيه إسترليني (3642 دولارا أمريكيا)، في سجل العموم، حيث يتعين على أعضاء البرلمان الكشف عن ضيافة تزيد قيمتها عن 300 جنيه إسترليني، نفى المتحدث باسمها أنها هي من قامت بتنظيم هذا الحفل.

وقال المتحدث باسم تراس: "لا علاقة لها به.. تراس كانت واحدة من عدد من ضيوف البرلمان المحافظين الذين تمت دعوتهم من قبل المنظم والمضيف السيد بيرلي".

إلا أن هذه الرواية هي محل خلاف، حيث أكد نواب آخرون حضروا حفل العشاء للصحيفة أن تراس هي كانت المضيفة للحفل، وأن بيرلي "ظهر لفترة وجيزة ليقول مرحبا".

المصدر: "الإندبندنت"