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وزير الخارجية الصيني: زيارة بيلوسي إلى تايوان عمل مجنون

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وزير الخارجية الصيني: زيارة بيلوسي إلى تايوان عمل مجنون
AFP
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وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان بأنها "عمل مجنون وغير مسؤول وغير عقلاني للغاية" من جانب الولايات المتحدة.

وفي تصريح على هامش اجتماع وزراء خارجية  مجموعة الآسيان في كمبوديا، قال وانغ إن "الصين بذلت أقصى جهد دبلوماسي لتفادي الأزمة، لكنها لن تسمح أبدا بإلحاق الأذى بمصالحها الأساسية"، معلنا أن "التدابير الصينية الحالية والمستقبلية هي تدابير دفاعية مضادة وضرورية".

وأفاد بأنه "تم النظر في هذه التدابير وتقييمها بعناية"، مؤكدا أنها "تهدف إلى حماية السيادة والأمن الوطنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي والمحلي".

المصدر: CCTV

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