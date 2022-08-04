أنباء عن حشد الجيش الإيراني وحداته على حدود أذربيجان

أفادت قنوات إيرانية على "التلغرام" بحشد وحدات عسكرية إيرانية بالقرب من حدود أذربيجان، وذلك في ضوء تصعيد حدة التوتر الجديد في إقليم ناغورني قره باغ .

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وأعلن العسكريون الأذربيجانيون أمس الأربعاء عن سيطرتهم على عدد من المرتفعات في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الأرمنية القوات الأذربيجانية باستخدام القوة في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأبعاء، أن القوات الأذربيجانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار في منطقة مرتفعات ساريبابا بمنطقة ناغورني قره باغ. وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع ممثلي الجانبين الأذربيجاني والأرمني تتخذ إجراءات بهدف استقرار الوضع.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها من الوضع في هذا الإقليم. ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إلى تخفيف حدة التوتر وضرورة منع تصعيد جديد في هذا الإقليم.

المصدر: وكالات