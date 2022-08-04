مادورو يطالب الأرجنتين بإعادة طائرة فنزويلية احتجزتها بموجب العقوبات

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأرجنتين بإعادة طائرة "بوينغ 747-300 إم" التي احتجزتها تنفيذا للعقوبات الأمريكية.

وقال مادورو في حديث متلفز يوم الأربعاء: "يريدون سرقة طائرتنا مثلما سرقوا ذهبنا في لندن، ومثلما سرقوا منا شركة "سيتغو".

وأضاف: "نعلن احتجاجنا ليعيدوا إلينا الطائرة الفنزويلية".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من السلطات الأرجنتينية احتجاز الطائرة المذكورة التي سلمتها إيران لفنزويلا في وقت سابق، في انتهاك للعقوبات الروسية.

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وكانت الطائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها، وسلمها الإيرانيون لشركة "إمتراسور" الفنزويلية التابعة لمؤسسة "كونفياسا" التي فرضت عليها واشنطن العقوبات أيضا.

ووصلت الطائرة إلى الأرجنتين من المكسيك في 6 يونيو، وكان على متنها 19 شخصا، هم مواطنون فنزويليون وإيرانيون.

واحتجزت السلطات الأرجنتينية كذلك طاقم الطائرة بمن فيهم 5 إيرانيين، بينهم ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: نوفوستي