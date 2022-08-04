مصرع نائبة جمهورية بالكونغرس الأمريكي بحادث سير

لقيت جاكي والورسكي، النائبة الجمهورية عن ولاية إنديانا (58 عاما) مصرعها في حادث سير يوم الأربعاء، وفقا لمكتبها.

وقال مكتب عمدة مقاطعة إلكارت، إن زوج السيدة والورسكي، دين سويهارت، أبلغ بوفاتها من قبل مكتب مأمور المقاطعة.

Dean Swihart, Jackie’s husband, was just informed by the Elkhart County Sheriff’s office that Jackie was killed in a car accident this afternoon. She has returned home to be with her Lord and Savior, Jesus Christ. Please keep her family in your thoughts and prayers. — Jackie Walorski (@RepWalorski) August 3, 2022

وفي التفاصيل، كانت النائبة تسافر على طريق في إنديانا بعد ظهر الأربعاء مع رئيسة الاتصالات في مكتبها إيما طومسون (28 عاما) وأحد مديري منطقتها زاكري بوتس (27 عاما) حسبما ذكر مكتب شريف مقاطعة إلكارت.

وقال مكتب المأمور إن "سيارة ركاب متجهة شمالا اصطدمت وجها لوجه" بسيارة والورسكي مما أسفر عن مقتل الركاب الثلاثة، بالإضافة إلى سائق السيارة الأخرى، إديث شموكر (56 عاما).

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني في شمال إنديانا.

وقال البيت الأبيض إنه سيقوم برفع الأعلام إلى المنتصف "علامة الحداد" تخليدا لذكراها.

ومثلت السيدة البالغة من العمر 58 عاما، الدائرة الثانية للكونغرس في إنديانا منذ عام 2012.

وكانت والورسكي، التي حظيت باحترام زملائها في المؤتمر الجمهوري والمعروفة باسم المعتدلة، واحدة من 147 جمهوريا صوتوا العام الماضي لإلغاء نتائج انتخابات 2020، كما صوتت ضد عزل الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.

ووالورسكي مناهضة للإجهاض بشدة، وكانت قد زارت يوم الثلاثاء مركز بيلا فيتا للحمل في نوكس بإنديانا ، وهي منظمة غير ربحية تساعد النساء في حالات الحمل غير المخطط لها.

وقبل انتخابها لعضوية الكونغرس، عملت السيدة والورسكي ثلاث فترات في مجلس ولاية إنديانا، وأمضت أربع سنوات كمبشرة في رومانيا وعملت كمراسلة تلفزيونية في ساوث بيند، إنديانا.

JUST IN: U.S. Congresswoman Jackie Walorski, a Republican from Indiana, killed in car crash this afternoon.



Two others in the vehicle and the driver of the other vehicle have reportedly also died. pic.twitter.com/BKogre6JWE — Abhishek Saxena (@tagabhishek) August 3, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية