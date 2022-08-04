قراء National Review ينتقدون بايدن "الكارثة" لتورطه في الحرب ضد روسيا

علّق قراء مجلة National Review الأمريكية على مقال ملخصه أن "الرئيس جو بايدن وجد نفسه في حالة حرب بالوكالة مع روسيا عن غير قصد".

وأشارت المجلة إلى أنه قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا ألمح بايدن إلى أن "صراعا صغيرا" لن يدفع الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى الانتقام.

وأضاف: "الآن يرى الرئيس الأمريكي أن عواقب الصراع تتصاعد، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والجوع في العالم، والشتاء شديد البرودة الذي ينتظر أوروبا، وربما يريد فقط الخروج من هذه الفوضى".

وعبر المعلق كيلي 3 عن رأيه قائلا: "لقد قرر السياسيون أننا بحاجة إلى التورط في صراع آخر، وإنفاق مليارات الدولارات عليه، وأنه سيكون مفيدا جدا للأمريكيين".

وقال ليساندر مكغراث: "لقد رفعنا أسعار النفط بفرض عقوباتنا.. أغبياء".

وقال جوناثان: "نحن لم نر مثل هؤلاء القادة السيئين وغير الكفوئين، حتى في عهد أوباما".

وعلّق ديفيد بيرل: "ليس لدى جو بايدن أي فكرة عن كيفية قيادة الولايات المتحدة.. هذه مأساة وكارثة كبرى".

المصدر: "نوفوستي"