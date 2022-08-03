المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طلب والدي فتى ميت دماغيا إبقاءه على جهاز الإنعاش

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا عاجلا قدمه والدا فتى بريطاني يبلغ 12 عاما ميت دماغيا، بعدم فصله عن أجهزة الإنعاش التي تبقي جسده على قيد الحياة.

ويقبع أرتشي باترسبي في أحد مستشفيات لندن منذ أبريل في حالة غيبوبة ويعتبره الأطباء ميتا دماغيا، وكان القضاء البريطاني سمح للمستشفى منتصف يوليو بفصله عن أجهزة الإنعاش التي تبقي جسده حيا.

ويرفض والداه، هولي دانس وبول باترسبي، ذلك القرار ويقولان إنهما يريدان إعطاءه كل الفرص الممكنة للتعافي وشاهدا علامات الحياة في عينيه.

ورغم الانتكاسات القانونية المتتالية، قدم الوالدان طلبات حصلا من خلالها على مهل عدة في الأيام الأخيرة رغم المواعيد النهائية التي كان قد حددها القضاة لفصل الفتى عن الأجهزة.

وفيما كان مقررا وضع حد للعلاج عند الساعة 10:00 (حسب التوقيت العالمي) بعد قرار جديد من المحكمة العليا البريطانية، قدم الوالدان طلبا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل ساعات قليلة لمنع تنفيذه لكن المحكمة قضت مساء الأربعاء برفض طلبهما.

وكتبت والدة الفتى في بيان أن النظام الصحي البريطاني و"الحكومة والمحاكم في هذا البلد وفي أوروبا تخلت عن فكرة معالجته، لكن نحن لم نتخل عنها".

وعثر على أرتشي فاقدا للوعي في منزله يوم 7 أبريل ولم يستعد وعيه منذ ذلك الحين.

وحسب والدته، كان قد شارك يومها في تحد على مواقع التواصل الاجتماعي بحبس أنفاسه حتى فقدان الوعي.



المصدر: "أ ف ب"