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مينسك: بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي

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مينسك: بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي
Legion-Media Maksim Konstantinov / SOPA Image
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أكد مندوب بيلاروس إلى مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، أن مينسك لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي.

وقال: "كل التلميحات حول سعي بيلاروس لتغيير صفتها دولة خالية من الأسلحة النووية، وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا أساس لها من الصحة".

وأكد أن بيلاروس اتخذت خيارا واعيا لصالح رفض حيازة الأسلحة النووية، ولا تنوي تغيير موقفها رغم تصاعد سباق التسلح.

المصدر: نوفوستي

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