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تسجيل أول إصابة بجدري القردة في غواتيمالا

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تسجيل أول إصابة بجدري القردة في غواتيمالا
Legion-Media
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أعلنت وزارة الصحة في غواتيمالا تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى أحد السكان المحليين.

وقال الوزارة في بيانها: "أعلن المختبر الصحي الوطني تأكيد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد".

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وبحسب الوزارة، فقد تم اكتشاف الفيروس لدى مواطن يبلغ من العمر 31 عاما من مدينة غواتيمالا.

ودعت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، مع ارتفاع الإصابات بجدري القردة في العالم، الفئة الأكثر تضررا حاليا، وهم الرجال المثليون إلى الحد من شركائهم الجنسيين.

وتشير الاحصاءات الى أن 98 % من الإصابات تحدث عند الرجال المثليين.

المصدر: RT

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