واشنطن لا تستبعد العودة لمناقشات "الخماسي النووي" حول عدم الانتشار

أشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إلى أن "الخماسي النووي" لا يجري حاليا أي مناقشات، وأن واشنطن لا تستبعد العودة لهذه النقاشات مستقبلا.

وقالت: "بالنسبة إلى الخماسي النووي (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا)، فمن الواضح أنه لا يجرى أي حوار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولذا فلا تحرك على هذا المسار. ولكن آمل أن نتمكن يوما ما من العودة إلى النقاشات إذا تصرفت روسيا بحسن نية".

يذكر أن دول "الخماسي النووي" أو "النادي النووي"، هي الدول الخمس التي حصلت على السلاح الذري قبل 1 يناير 1967، وتمتلك أسلحة نووية أعلنت عنها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

والدول الخمس، تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وحق النقض الفيتو.

المصدر: تاس