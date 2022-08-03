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أذربيجان.. إصابات بانفجار في مبنى سكني (فيديو)

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أذربيجان.. إصابات بانفجار في مبنى سكني (فيديو)
Sputnik
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أسفر انفجار في مبنى سكني من خمسة طوابق في مدينة خيردلان شمال غربي العاصمة الأذرية باكو، عن إصابة عدة أشخاص، حسب المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في أذربيجان.

وورد في بيان أصدرته الوزارة: "تلقى الخط الساخن للوزارة معلومات عن انفجار في الطابق الثالث بمبنى سكني من خمسة طوابق في مدينة خردلان بمنطقة ابشيرون. رجال الإطفاء والطوارئ يعملون في مكان الحادث".

وأبلغت وزارة الصحة في البلاد عن أربعة جرحى.

المصدر: سبوتنيك أذربيجان

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