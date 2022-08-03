الأمم المتحدة تسعى لتشجيع "طالبان" على النأي بنفسها عن "القاعدة"

صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، بأن مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة يعمل على فصل "طالبان" عن تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

قال فورونكوف في تعليقه على تصفية زعيم القاعدة أيمن الظواهري: "لقد كان أحد زعماء تنظيم "القاعدة"، ومكتبي يفعل كل ما في وسعه لتشجيع طالبان على النأي بأنفسهم عن القاعدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إنه "بعد سنوات من تعقبه، أطلقت القوات الأمريكية صاروخي "هيلفاير" من طائرة مسيرة فوق العاصمة الأفغانية، ضربا منزل الظواهري وقتلاه".

ووصف المسؤولون الأمريكيون العملية بأنها كانت دقيقة وعلى غرار تلك التي قتل بن لادن في مخبئه في باكستان عام 2011.

المصدر: نوفوستي