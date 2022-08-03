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لجنة "6 يناير" تستدعي نائب مستشار البيت الأبيض السابق

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لجنة
AFP
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ذكرت مصادر لشبكة CNN أنه تم استدعاء باتريك فيلبين، نائب مستشار البيت الأبيض السابق من قبل اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول.

ووفقا للمصادر، عمل فيلبين في مكتب مستشار البيت الأبيض تحت إشراف بات سيبولوني، الذي تم استدعاؤه أيضا لتقديم إفادته وعدد من الوثائق.

وذكرت الـCNN أن فيلبين وسيبولوني، هما شاهدين رئيسيين على تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأيام الأخيرة من رئاسته، مشيرة إلى أن سيبولوني عارض مرارا الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020.

وحسب تقرير اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، عارض هو وفيلبين اقتراحا باستبدال المدعي العام بشخص آخر على استعداد للنظر في مزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

المصدر: CNN

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