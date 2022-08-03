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قوات كييف تنشر راجمات صواريخ ومدفعية في كلية الطب بمدينة أرتيموفسك

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قوات كييف تنشر راجمات صواريخ ومدفعية في كلية الطب بمدينة أرتيموفسك
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
وزارة الدفاع الروسية
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن قوات كييف تحصنت في مباني كلية الطب بمدينة أرتيموفسك في دونيتسسك، ونشرت راجمات صواريخ ومدفعية في حرم الكلية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية تظهر عدم اكتراثها لمصير مواطنيها وتجاهلها المطلق لجميع أعراف ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "مرة أخرى ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام البنية التحتية الطبية من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأغراض عسكرية".

المصدر: نوفوستي

 

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