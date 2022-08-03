البيت الأبيض: لا سبب لتكثيف بكين أنشطتها العسكرية بعد زيارة بيلوسي لتايوان

أعلن البيت الأبيض أنه لا يرى سببا لتكثيف بكين أنشطتها العسكرية في محيط تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، "إننا أكدنا بوضوح أن هذه الرحلة لا تغير سياساتنا القائمة منذ فترة طويلة".

وأضافت أنه "لا توجد أي أسباب لتحول بكين هذه الرحلة إلى أزمة ما، وتستغلها لتكثيف النشاط العسكري العدواني في مضيق تايوان أو حوله".

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وتابعت: "كنا نعرف أن الصين ستتصرف بمثل هذه الطريقة. وهذا لا يغير سياستنا. ونحن سنتابع التطورات وسنتخذ قراراتنا بناء على خطوات بكين".

ولم تكشف جان بيير عن أي خطوات محددة قد تتخذها دول مجموعة السبع في هذا السياق.

وأكدت أنها ليست على علم بأي اتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب بعد زيارتها لتايوان.

المصدر: تاس