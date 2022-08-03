رئيس نيكاراغوا يتحدث عن محاولة أمريكية لإطلاق حوار غير رسمي مع بلاده

كشف رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، عن زيارة غير رسمية إلى نيكاراغوا قام بها مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وطلب عقد اجتماعا مع مسؤولين حكوميين.

وقال أورتيغا في كلمة بمناسبة الذكرى 43 لسلاح الجو في البلاد: "أرسلوا مفاوضا كان هنا في نيكاراغوا، لقد فعلوا ذلك بشكل غير رسمي. وصل مسؤول في وزارة الخارجية وكان يبحث عن لقاء".

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وأشار إلى أنه تم رفض اللقاء مع ممثل وزارة الخارجية.

وأضاف: "كان يجب الوصول بشكل رسمي، يجب أن يكون هناك اتصال من خلال سفيرنا في واشنطن، ومن المنطقي أن يتم ذلك من خلال السفارة الأمريكية المحلية، حتى نتمكن من استقبال مبعوثهم ليس بالشكل السري الذي وصل به".

المصدر: نوفوستي