رئيس دونيتسك يمنح الضابطة الشهيدة أولغا كاتشورا وسام بطل الجمهورية

منح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، نائبة قائد كتيبة المدفعية الشهيدة أولغا كاتشورا وسام بطلة جمهورية دونيتسك الشعبية.

وورد في المرسوم الصادر عن بوشيلين أن كاتشورا استحقت وسام البطولة تقديرا لها على وفائها في خدمتها لجمهورية دونيتسك الشعبية وشعبها، وعملها البطولي، والشجاعة التي أبدتها في معارك الدفاع عن جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، أعلن إيفان بريخودكو عمدة مدينة غورلوفكا استشهاد العقيد في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أولغا كاتشورا، متأثرة بإصابتها في معارك الدفاع عن دونيتسك.

المصدر: RT